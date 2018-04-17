Дезертира засудили до реального позбавлення волі

Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області у відкритому судовому засіданні визнав винним військовослужбовця військової служби за контрактом у вчиненні дезертирства. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі військової прокуратури Західного регіону України.

Доведено, що солдат Р., діючи умисно, з метою назавжди ухилитись від військової служби в умовах особливого періоду, у січні 2017 року не з’явився у розташування військової частини, а понад дев’ять місяців проводив час на власний розсуд.

При призначенні покарання суд врахував тяжкість злочину, тривалий час перебування обвинуваченого за межами місця несення військової служби, а також наявність у нього судимості в минулому.

У ході судового засідання боєць повністю визнав вину і розкаявся. Суд врахував усі обставини і засудив військовослужбовця-дезертира до покарання у виді 3 років позбавлення волі.