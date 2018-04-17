Делегація зі Львівщини вшанувала пам'ять загиблих українців у Польщі

Днями делегація з Львівщини вшанувала пам’ять невинно убитих українців в селі Пискоровичі та селі Малковичі на території теперішньої Республіки Польща. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛОДА.

У заході взяли учать представники товариства «Надсяння» на чолі із головою Соломією Риботицькою та об’єднання «Закерзоння» на чолі із головою Володимиром Середою.

На місцях поховання українців в с. Пискоровичі та в с. Малковичі Митрополит Перемисько-Варшавський Євген Попович разом з отцем Христофором Блажеєвським (с. Пискоровичі), отцем Богданом Степаном (с. Малковичі) та отцем Тарасом Чорним ( с. Чишки, Львів) відслужили чин панахиди за упокій душ невинно убитих українців.

Після спільної молитви члени товариства разом із головою об’єднання українців в м. Перемишлі Марією Туцькою, солтисом с. Пискоровичі та п. Анжеєм Зубом поклали квіти і запалили лампадки на могилах українців та поруч з меморіальною дошкою, яка розміщена на фасаді школи с. Пискоровичі, де були вбиті понад 200 українців.

Як відомо у с. Пискоровичі в ніч з 17 квітня на 18 квітня 1945 року озброєні польські підрозділи з відділу Народного Військового З’єднання під керівництвом Юзефа Задзерського (псевдо «Волиняк») без жодного приводу розстріляли в приміщенні школи майже 200 українців з Пискорович та навколишніх сіл, які під захистом декількох вояків Червоної Армії очікували транспорт для переселення до інших районів УРСР. Всього жертвами підпільних польських військових загонів у 1944–1947 роках стали приблизно 700 громадян української національності з Пискорович та його присілків.