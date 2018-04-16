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З річки на Жидачівщині витягли тіло 63-річного чоловіка, який пропав тиждень тому

Юлія Шпак

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На Жидачівщині у річці виявили тіло жителя Стрийщини.  63-річний чоловік 10 квітня вийшов з дому та зник безвісті. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

В Жидачівське відділення поліції 15 квітня надійшло повідомлення про те, що поблизу села Зарічне місцеві мешканці виявили у річці потопельника.

Правоохоронці встановлюють обставини події. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство з приміткою «нещасний випадок») Кримінального кодексу України.

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