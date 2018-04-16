Внаслідок ворожих обстрілів двоє українських захисників отримали поранення

Минулої доби внаслідок ворожих обстрілів постраждали двоє українських військовослужбовців. Стан їхнього здоров’я оцінюється як «середньої важкості». Про це Львівському порталу повідомили у інформаційно-аналітичному центрі Національної безпеки України.

Луганський напрямок

Найгарячішою точкою стало селище Луганське. Наші позиції у цьому районі в період з 10:00 до 19:00 обстрілювалися 10 разів, з використанням мінометів, БМП та великокаліберних кулеметів.

Загалом на Луганському напрямку зафіксовано 17 ворожих обстрілів.

Під вогнем мінометів калібру 120-мм наші опорні пункти опинялися 9 разів. З них чотири рази в районі Луганського, тричі – в районі Світлодарська та двічі – в районі Троїцького.

З мінометів калібру 82 мм противник 5 разів відкривав вогонь у бік наших позицій в районі Луганського, та один раз – в районі Світлодарська. Загалом на цьому напрямку противник випустив у бік наших військових 59 мін калібру 120 мм та 80 – калібру 82 мм.

Також під обстрілами з гранатометів та великокаліберних кулеметів опинилися наші військові в районі Новолуганського та Новгородського.

Донецький напрямок

Зафіксовано 42 ворожих обстріли. Найбільшу активність противник демонстрував в районі Водяного, Кам’янки та шахти Бутівка.

З мінометів калібру 120 мм противник вів вогонь в районі Новотроїцького, Лебединського та Павлополя. Загалом, у бік наших військових ворог випустив 13 мін цього калібру.

З мінометів калібру 82 мм противник відкривав вогонь двічі, в районі Павлополя та Пісків. Загалом, у бік наших позицій ворог випустив 13 мін цього калібру.

Під ворожі обстріли зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та гранатометів різних типів також потрапили наші опорні пункти в районах населених пунктів Авдіївка, Березове, Верхньоторецьке, Водяне, Гнутове, Кам’янка, Славне, Лебединське, Новотроїцьке, Павлопіль, Піски, Піщевик, Широкине та шахти Бутівки.