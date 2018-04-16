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Призначення директора перинатального знову відтермінували. Активісти блокують членів комісії

Соломія Головіна

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Сьогодні, 16 квітня, відбулося чергове засідання конкурсної комісії з обрання керівника Львівського перинатального центру, однак і цього разу члени комісії не визначилися із позицією щодо кандидатури директора медзакладу. Про це з місця подій повідомляє кореспондент Львівського порталу.

 

Як зазначив заступних голови Львівської облради Володимир Гірняк, більшістю голосів членів комісії вирішено перенести засідання на 25 квітня на 12.00 в каб. 307.

«До 25 квітня далі вестимемо дискусію по цьому питанню», – зазначив він.

Додамо, що в залі зібралась велика кількість людей. Активісти з обуренням зустріли рішення комісії щодо перенесення засідання. Лунали пропозиції зачинити двері до прийняття рішення, а згодом і погрози розпустити комісію. Наразі члени  комісії перебувають у залі, триває словесна перепалка із активістами.

Після майже півгодинної суперечки з працівниками перинатального центру та активістами, Володимир Гірняк наголосив: «Ми не будемо приймати рішення під тиском і крапка».

Фото: Львівський портал

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