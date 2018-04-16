Окрім сепаратизму Миколу Санжаревського звинувалити у розбещуванні неповнолітньої дівчини

Журналістка з Одеси Олена Добровольська, яка першою оприлюднила шокуючі факти про сепаратистські погляди екс-соліста Львівської опери Миколи Санжаревського, написала ще один матеріал, в якому йдеться про розбещення ним неповнолітньої дівчини. Інформацію про це підтвердив і радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко на своєї сторінці у Facebook.

«Крім шпигунської діяльності Миколі Санжаревському прийдеться відповісти і за спокушання неповнолітньої дівчини Вікторії, яку він не тільки розбещував з 13 років, а й через яку вивідував відомості про військову службу її брата в зоні АТО», – написав Геращенко.

Олена Добровольська у своєю другому матеріалі публікує чимало скріншотів переписки Миколи Санжаревського і тепер вже 16-річної дівчини, які підтверджують надану Геращенком інформацію. Ось кілька з них:

Також журналістка пише, що деякі скріншоти не може оприлюднити через те, що вони мають надто відвертий контент та доступні в профілі Вікторії на “Миротворці“.

Нагадаємо, інформацію про сепаратистські погляди соліста оприлюднила журналістка з Одеси Олена Добровольська. Вона опублікувала скріни зі сторінок з соцмереж Санжаревського, де видно, що він поширює інформацію антиукраїнського характеру та підтримує незаконну владу на окупованих територіях.

У стінах Львівської опери Львівському порталу підтвердили, що колектив вже давно знає про антиукраїнські погляди Миколи Санжаревського, проте жодних дій щодо цього не вживалось.

Згодом керівництво Львівського театру опери та балету імені Соломії Крушельницької звернулося до Служби безпеки України та прокуратури стосовно Санжаревського.

Коли розгорівся скандал довкола Миколи Санжаревського, він перебував поза межами України. На прохання Львівського порталу прокоментувати скандальну інформацію про себе, М. Санжаревський відповів: «Після повернення в Україну та відвідування відповідних інстанцій на кшталт СБУ я надам коментар».

Згодом Служба Безпеки провела у помешканні Санжаревського обшуки.

Станом на 28 лютого Микола Санжаревський не числиться серед артистів Львівського оперного театру, адже був звільнений «за власним бажанням».

Водночас у прес-службі СБУ Львівському порталу повідомили, що розслідування справи Санжаревського триває. Наразі проводяться експертизи вилучених під час обшуків речей.