На території «Львівелектротрансу» створили новий цілодобовий арештмайданчик

Від сьогодні, 16 квітня, з 15.00 год на території ЛКП «Львівелектротранс», а саме на вулиці Вітовського, 57, запрацює новий спецмайданчик для тимчасового перебування автомобілів, які евакуаторами ЛКП «Муніципальна варта» евакуйовують з місць, заборонених для паркування. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Сьогодні запрацює новий арештмайданчик на вул. Вітовського, 57 – це територія ЛКП «Львівелектротранс». Ця ділянка розрахована орієнтовно на 30-40 автомобілів. Ми вже встановили там освітлення, будку, сьогодні до обіду облаштуємо термінали. Тобто територія вже готова до використання. Цю ділянку буде обслуговувати ДП «Інформ-Ресурси», оскільки воно з Нацполіцією може здійснювати таку діяльність.

Цей майданчик має багато переваг, оскільки він буде цілодобовий і без вихідних, на противагу майданчику на вул. Конюшинній. Спецмайданчик на вул. Вітовського матиме ще одну приємну річ – людина зможе здійснювати оплату відразу на місці, оскільки територія забезпечена терміналами. Окрім цього, нове місце для тимчасового перебування автомобілів має зручну локацію: ближче що центру, що дасть змогу значно економити і кошти на пальне, і час евакуації транспорту», – зазначив начальник управління безпеки міста Юрій Діль.

Нагадаємо, аби вдосконалити систему паркування у Львові, під час пленарного засідання сесії Львівської міської ради від 7.12.2017 затвердили перелік ділянок вулично-дорожньої мережі, на яких паркування автомобілів заборонено. Запарковані транспортні засоби на цих вулицях призводять до зменшення пропускної спроможності та суттєво перешкоджають дорожньому руху або ж створюють загрозу безпеці руху. Припарковані автівки у недозволених місцях поліція та ЛКП «Муніципальна варта» евакуйовує на арештмайданчик на вул. Конюшинна, 15, а від сьогодні й на вул. Вітовського, 57.

Перелік вулиць, де зупинку і стоянку транспортних засобів заборонено:

Вул. Городоцька, між буд. № 139 та № 165, непарна сторона. Вул. Городоцька, між вул. Ю. Бенедиктовича та просп. Свободи, обидві сторони. Вул. Т. Шевченка, між вул. Ю. Бенедиктовича та вул. Городоцькою, обидві сторони. Вул. Генерала Т. Чупринки, між вул. Київською та вул. І. Левинського, парна сторона. Вул. Торгова, обидві сторони. Пл. Різні, між вул. Торговою та просп. Свободи, обидві сторони. Просп. Свободи, обидва напрямки, обидві сторони. Проїзд між вул. Підвальною та вул. В. Винниченка, поблизу будинку на вул. Підвальній, 2, обидві сторони. Пл. Митна, обидві сторони. Пл. Галицька, між пл. Соборною та пл. А. Міцкевича, обидві сторони. Пл. А. Міцкевича, вздовж будинків на вул. Валовій 2-6. Пл. А. Міцкевича, між вул. М. Коперника до пл. Галицької. Пл. Соборна, між пл. Галицькою та вул. В. Винниченка, обидві сторони. Вул. В. Винниченка, між пл. Соборною та вул. Підвальною, обидві сторони. Вул. Князя Романа, обидві сторони. Вул. Дж. Дудаєва, обидві сторони. Вул. М. Коперника, від вул. С. Бандери до пр. Свободи, обидві сторони. Вул. Ю. Словацького, обидві сторони. Перехрестя вул. І. Тобілевича та вул. Ю. Федьковича, обидві сторони. Вул. Б. Хмельницького, від пл. Князя Ярослава Осмомисла до вул. Сянської, парна сторона. Вул. І. Гонти, обидві сторони. Вул. С. Гавришкевича, парна сторона. Вул. П. Саксаганського, непарна сторона.

Вул. М. Лисенка, непарна сторона.