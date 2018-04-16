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На Львівщині «Нісан» збив 6-річного хлопчика, який раптово вибіг на дорогу

Юлія Шпак

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В Пустомитівському районі «Нісан» збив 6-річного хлопчика. Дитину з тілесними ушкодженнями було госпіталізовано. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Дорожньо-транспортна пригода сталась 15 квітня близько 19.30 в одному з сіл Пустомитівського району.

«33-річний водій автомобіля «Нісан Прімера» скоїв наїзд на 6-річного хлопчика. Попередньо встановлено, що дитина раптово вибігла на проїзну частину дороги. З тілесними ушкодженнями хлопчика було госпіталізовано», – йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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