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На Личаківській двоє хуліганів побили і пограбували перехожого

Юлія Шпак

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Патрульні затримали двох чоловіків, які на Личаківській побили та пограбували перехожого. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції у Львівській області.

 

Вчора вдень патрульні 4 батальйону отримали виклик на вулицю Личаківську про грабіж. Невідомі особи, за словами заявника, побили його і заволоділи коштами у сумі 500 гривень. Потерпілий надав прикмети обох чоловіків. Їх передали в орієнтування і екіпаж почав відпрацювання.

Одного із підозрюваних виявили на раніше згаданій вулиці за півсотні будинків. Описи чітко співпадали з наданими потерпілим. Особу затримали. Інспектори продовжили пошуки другого грабіжника на прилеглих вулицях. На вулиці Голубця патрульні виявили особу, яка теж відповідала описам. На місце викликали слідчих.

Обох підозрюваних, віком 21 та 27-років, в подальшому упізнав потерпілий. Кваліфікація події за ч.2 ст.186 Грабіж поєднаний з насильством та вчинений за попередньою змовою групою осіб.

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