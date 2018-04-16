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Львівська «Галичанка» може достроково стати чемпіоном України

Омелян Шевчук

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Найсильніші гандбольні команди України змагалися у Львові. Львівська «Галичанка» перемогла у протистоянні із принциповими суперниками та зміцнила лідерство у турнірній таблиці. Тепер для дострокового чемпіонства нашим гандболісткам залишилося здобути три очки. Про це Львівському порталу повідомляють у прес-службі ГК «Галичанки».

 

Після 11-го туру «Галичанка» суттєвіше відірвалася від найближчих переслідувачів – ГК «Карпат» – тепер львів’янки випереджають своїх найближчих суперниць на 13 очок й мають усі шанси достроково завоювати чемпіонство.

Наступний тур групи «А» відбудеться 27 – 29 квітня в Ужгороді.

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