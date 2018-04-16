Львів’яни визначились із почесним громадянином міста, львів’янином року і шляхетною львівською родиною

Львівська міська рада проводила голосування за кандидатури для нагородження почесними відзнаками територіальної громади міста Львова. В номінації «Почесний громадянин міста» перемагає відомий канадський меценат Джеймс Темертей. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

Мешканці міста мали можливість віддати свій голос за певну кандидатуру у номінаціях «Львів’янин року», «Почесний громадянин міста», «Шляхетна львівська родина». Голосування проходило на сайті міської ради city-adm.lviv.ua до 14 квітня. Відтак, 5 травня, на День міста Львова, відбудеться урочиста сесія, під час якої оголосять «Львів’янина року», «Почесного громадянина міста», «Шляхетну львівську родину».

У званні «Львів’янин року» найбільшу кількість голосів отримав Роман Панченко – військовослужбовець, солдат 25-ї повітряно-десантної бригади Збройних Сил України. Нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (2014 р.). Золотий та срібний призер зі стрільби з лука міжнародних змагань «Ігри Нескорених».

«Парасковія Дворянин сама звернулася до Львівської міської ради, щоб зняти свою кандидатуру у номінації «Львів’янин року» і таким чином Роман Панченко автоматично став «Львів’янином року», – розповіла в управлінні культури.

За звання «Почесний громадянин міста» найбільшу кількість голосів набрав Джеймс Темертей – відомий меценат і підприємець українського походження з Канади.

«Джеймс Темертей є головою доброчинної Фундації Temerty (Канада), і він зі щирого серця допомагає українським дітям. Завдяки його допомозі, лікарі нашої клініки мали місячні навчання в Канаді, і він двічі дарував обладнання для нашої клініки, вартістю 80-100 тис. доларів. Також долучився до фінансування центру НОВО. А минулого року зробив нам великий подарунок – закупив повний комплект найсучаснішого обладнання для нейрохірургічної операційної, яке дало змогу обладнати цю операційну за вищими стандартами європейських і світових клінік. Це обладнання дає можливість проводити надскладні операції дітям з мінімальним травматизмом, які ми ще декілька років тому не могли технічно виконати. Ми дуже вдячні і від нашої клініки, і від міста, і від усіх дітей та їхніх батьків за ту допомогу, яку надає пан Темертей.

Тому вважаю, що такі люди заслуговують на таку номінацію, оскільки він дуже багато зробив для здоров’я дітей міста Львова, дітей Західного регіону. І його діяльність повинна бути популяризована як приклад для інших доброчинців, в тому числі і українських – як соціальна відповідальність бізнесу перед громадою», – сказав Дмитро Квіт, головний лікар міської дитячої клінічної лікарні міста Львова.

За звання «Шляхетна львівська родина» найбільшу кількість голосів отримала родина Назара Савка, відомого львівського співака та композитора, керівника зразкового вокального ансамблю «Джерело».

Однак, як повідомили в управлінні культури ЛМР, переможець голосування на веб-порталі міської ради отримує один голос на засіданні комісії з відзнак. Засідання комісії Львівської міської ради у справах відзнак відбудеться незабаром. Комісія створена та діє відповідно до Положення про почесні відзнаки територіальної громади м. Львова, затвердженого ухвалою Львівської міської ради від 28.02.2008 № 1579 «Про затвердження Положення про почесні відзнаки територіальної громади м. Львова».