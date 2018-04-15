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Завтра у Львові буде й далі по-літньому тепло

Дарина Смеречанська

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У понеділок у Львові обіцяють23-25 градусів тепла. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

 

Найближчої доби у Львові без опадів. Температура вночі 9-11° тепла, вдень 23-25°.

Загалом 16 квітня в Україні без опадів, температура вночі 7-12°, вдень 20-25°, у гірських районах та на узбережжі морів 11-16°; лише у східній частині невеликий дощ, температура вночі 2-7° тепла, на Луганщині на поверхні ґрунту та місцями і в повітрі заморозки 0-4°, вдень 14-19° тепла.
Вітер південний та південно-західний, 5-10 м/с.

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