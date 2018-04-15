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На Львівщині автомобіль насмерть збив лося, який раптово вибіг на дорогу

Дарина Смеречанська

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На автодорозі напрямку Жовква – Рава-Руська під колесами автомобіля загинув лось. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Держекоінспекції у Львівській області.

 

Як зазначається, 14 квітня на автодорозі напрямку Жовква – Рава-Руська в урочищі Комарівка автомобіль марки Reno збив лося, який раптово вибіг на дорогу та спричинив ДТП. Внаслідок пригоди тварина загинула, потерпілих немає.

На місце події прибули працівники Держекоінспекції, поліції та Жовківського ТМіР «Лісівник», які зафіксували подію відповідними документами.

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