Львівські патрульні зловили біля нічного клубу чоловіка, який був у розшуку

Патрульні впіймали біля нічного клубу на проспекті Чорновола чоловіка, який перебував у розшуку за крадіжку з проникненням. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

Так, сьогодні вночі і на телефон 102 зателефонував невідомий громадянин та повідомив, що в нічному клубі на вулиці Чорновола перебуває чоловік, який підозріло себе поводить. Заявник його описав та розповів, де саме той знаходиться.

Патрульні прибули на місце та виявили описану особу біля входу в нічний заклад. Чоловіка попросили пред’явити документи. Під час перевірки інспектори побачили, що в паспорті особи вклеєна фотографія іншої людини.

Його запросили до Галицького відділу поліції, де встановили його особу та з’ясували, що він перебуває у розшуку за підозрою у вчиненні крадіжки з проникненням. Патрульні передали чоловіка слідчим.