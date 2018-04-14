Вантажний потяг вбив на Львівщині чоловіка, який раптово вийшов на колію

Сьогодні вранці на залізничному перегоні Пісочне – Миколаїв вантажний потяг насмерть збив чоловіка. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Так, 14 квітня близько 05:05 год. на залізничному перегоні Пісочне – Миколаїв (1528 кілометр, 10 пікет, парна колія) вантажний поїзд № 3150 під час екстреного гальмування смертельно травмував невідому особу чоловічої статі, яка раптово вийшла на залізничну колію.

Обставини події встановлюються.