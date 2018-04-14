У парках та скверах хочуть дозволити робити біопоховання

У Кабінеті міністрів України запропонували внести зміни щодо правил поховання та регуляції ритуальних послуг. Зокрема пропонується дозволити біопоховання в місцях публічного користування — парках, скверах, тощо. Відповідний законопроект за ініціативи прем’єр-міністра Володимира Гройсмана зареєстровано на офіційному сайті Верховної Ради, передає Громадське.

У пояснювальній записці зазначається, що Кабмін пропонує надати громадянам більше можливостей вибору виконавця поховальних послуг. Така пропозиція спричинена монополізацією ринок послуг ритуальною службою.

Також в Уряді пропонують правила біопоховання, які передбачатимуть використання матеріалів, що розкладаються протягом п’яти років, та відсутність намогильних споруд. Натомість місце поховання пропонують облаштовувати інформаційною табличкою. Одним із видів біопоховання розглядається поміщення праху в біоурну разом із насінням рослин.

У законопроекті пропонують відводити для біопоховань окремі ділянки цвинтарів, а також місць публічного користування — парків, скверів, зелених зон.

Також у законопроекті прописана можливість органів місцевого самоврядування залучати інвестиції на будівництво нових крематоріїв, а також запроваджується поняття «підпоховання» — поховання труни або урни з прахом у вже існуюче місце за згодою власника відповідної могили.