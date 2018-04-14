У Львові «Пласт» святкує 106-ту річницю з дня заснування

Сьогодні на площі перед пам’ятником Іванові Франку відбулись заходи з нагоди святкування 106-ї річниці заснування “Пласту”. З нагоди свята перед Львівською міською радою на флагштоку розміщено пластове знамено. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Окремою відзнакою за розвиток духовно-культурних цінностей української молоді, вірність національній ідеї, щоденну невтомну працю й реалізацію корисних ініціатив та з нагоди 106-ї річниці від дня створення Національної скаутської організації України «Пласт» нагороджено Олеся Криськіва, пластуна-сеньйора Національної скаутської організації України «Пласт».

Святкування проходили у церкві святих Ольги і Єлизавети (площа Кропивницького, 1), на вул. Шептицьких, 16, на площі перед пам’ятником І. Франкові, потім вирушили на Личаківський цвинтар та у Львівський історичний музей (площа Ринок, 6). Організаторами змагань є Станиця Львів Пласту Національної Скаутської організації України та 9 курінь УСП імені Софії Фредро-Шептицької «Одержимі» спільно з управлінням молоді та спорту Львівської міської ради.

Після Служби Божої та традиційних церемоніалів біля пам’ятника Івану Франкові вже традиційним вимаршем пластуни вирушили до Личаківського кладовища для вшанування пам’яті полеглих героїв та засновників “Пласту”.

Фото: Facebook-сторінка Христини Процак