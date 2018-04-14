ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові «Пласт» святкує 106-ту річницю з дня заснування

Дарина Смеречанська

|

Сьогодні на площі перед пам’ятником Іванові Франку відбулись заходи з нагоди святкування 106-ї річниці заснування “Пласту”. З нагоди свята перед Львівською міською радою на флагштоку розміщено пластове знамено. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Окремою відзнакою за розвиток духовно-культурних цінностей української молоді, вірність національній ідеї, щоденну невтомну працю й реалізацію корисних ініціатив та з нагоди 106-ї річниці від дня створення Національної скаутської організації України «Пласт» нагороджено Олеся Криськіва, пластуна-сеньйора Національної скаутської організації України «Пласт».

 

Святкування проходили у церкві святих Ольги і Єлизавети (площа Кропивницького, 1), на вул. Шептицьких, 16, на площі перед пам’ятником І. Франкові, потім вирушили на Личаківський цвинтар та у Львівський історичний музей (площа Ринок, 6). Організаторами змагань є Станиця Львів Пласту Національної Скаутської організації України та 9 курінь УСП імені Софії Фредро-Шептицької «Одержимі» спільно з управлінням молоді та спорту Львівської міської ради.

Після Служби Божої та традиційних церемоніалів біля пам’ятника Івану Франкові вже традиційним вимаршем пластуни вирушили до Личаківського кладовища для вшанування пам’яті полеглих героїв та засновників “Пласту”.

Фото: Facebook-сторінка Христини Процак

 

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Злочин чи підстава. Як на керівника «Супутника» повісили клеймо хабарника
Соломія ГОЛОВІНА
Злочин чи підстава. Як на керівника «Супутника» повісили клеймо хабарника

Напередодні Великодніх свят громадськість Львова зворохобило звинувачення керівника мистецько-культурного центру «Супутн...

Співвласники «АТБ»: «Ми наповнюємо бюджет країни, з якого потім виплачують пенсії та зарплати»
Петро АДАМЕНКО
Співвласники «АТБ»: «Ми наповнюємо бюджет країни, з якого потім виплачують пенсії та зарплати»

Сьогодні в нашій країні «АТБ-маркет» відомий чи не кожному громадянину. Це найбільша вітчизняна торговельна мережа, яка ...

Нерест 2018 та боротьба з водними браконьєрами. Все, що потрібно знати про «сезон тиші»
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Нерест 2018 та боротьба з водними браконьєрами. Все, що потрібно знати про «сезон тиші»

Вже понад тиждень в Україні діє нерестова заборона вилову риби, біоресурсів та раків. У цей період українці повинні не л...

Королі готівки
Наталя ДУЛЯБА
Королі готівки

1 квітня в Україні завершився термін подачі декларацій про доходи за 2017 рік до НАЗК. Львівський портал дослідив деклар...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...