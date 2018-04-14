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Старовинні книги та монети намагалися вивезти до Польщі

Дарина Смеречанська

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На кордоні з Польщею прикордонники Львівського загону виявили старовинні книги, медалі та монети. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДПСУ.

 

Старовинні книги, медалі та монети часів XIX-XX століття виявили учора в пункті пропуску на українсько-польському кордоні прикордонники Львівського загону.

Так, під час здійснення перевірочних заходів у пункті пропуску «Угринів» в багажнику автомобіля «Сітроен», бельгійської реєстрації, серед особистих речей громадянина Бельгії виявили речі, що можливо становлять культурну цінність, а саме – 9 старовинних книг, 4 медалі та 9 монет, які іноземець намагався вивезти до Польщі.

 

Наразі вилучені предмети передали працівникам фіскальної служби для проведення експертизи щодо встановлення культурної чи історичної цінності.

Фото: ДПСУ

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