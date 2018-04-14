Смертельна ДТП на Дрогобиччині: компанія молодиків розбилася на авто

У с. Опарі Дрогобицького району «FORDTransitConnect» влетів у відбійник, а потім злетів у кювет. Внаслідок аварії загинув 19-річний пасажир авто, ще двоє парубків та водій з травмами різного ступеня тяжкості доправлені до лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Трагедія сталася 13 квітня близько 23:44 год. На ділянці автодороги Турка-Пісочна в с. Опарі Дрогобицького району водій автомобіля марки “FORDTransitConnect”, не справився з керуванням та здійснив наїзд на бетонний відбійник мосту через річку Лютичанка, після чого з’їхав у кювет.

Внаслідок ДТП пасажир автомобіля, 1999 року народження, мешканець м. Дрогобич від отриманих травм загинув на місці події.

Водій автомобіля та два інших пасажири з травмами різного ступеня важкості госпіталізовані у Дрогобицьку ЦРЛ, а саме:

– 1999 року народження, мешканець с. Раневичі Дрогобицького району – ЗЧМТ, забій лицевого черепа, струс головного мозку;

– 1996 року народження мешканець с. Раневичі Дрогобицького району – перелом кісток носа;

– 1995 року народження, мешканець с. Болехівці Дрогобицького району – ЗЧМТ, забій хребта.

Обставини події встановлюються.