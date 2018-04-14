ОСТАННІ НОВИНИ

Помер режисер фільму «Пролітаючи над гніздом зозулі» Мілош Форман

Дарина Смеречанська

|

Помер лауреат премії «Оскар», чеський та американський режисер Мілош Форман. Про це повідомляє ВВС Україна.

 

“Він відійшов тихо, в оточенні сім’ї та друзів”, – повідомила його дружина Мартіна і додала, що 86-річний режисер помер після короткої хвороби.

Його найвідоміший фільм “Пролітаючи над гніздом зозулі” отримав всі п’ять головних нагород Американської кіноакадемії – за кращу картину, сценарій, режисерську роботу та гру двох акторів.

Цей фільм, який вважають шедевром американського кіно, зняли за однойменною книгою Кена Кізі. Після його успіху до Мілоша Формана прийшла світова слава.

Серед інших відомих картин режисера – “Амадей”, “Народ проти Ларрі Флінта” та “Вальмон”.

Мілош Форман поряд з Романом Полянським став одним із найуспішніших європейських іммігрантів у Голлівуді.

 

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Злочин чи підстава. Як на керівника «Супутника» повісили клеймо хабарника
Соломія ГОЛОВІНА
Злочин чи підстава. Як на керівника «Супутника» повісили клеймо хабарника

Напередодні Великодніх свят громадськість Львова зворохобило звинувачення керівника мистецько-культурного центру «Супутн...

Співвласники «АТБ»: «Ми наповнюємо бюджет країни, з якого потім виплачують пенсії та зарплати»
Петро АДАМЕНКО
Співвласники «АТБ»: «Ми наповнюємо бюджет країни, з якого потім виплачують пенсії та зарплати»

Сьогодні в нашій країні «АТБ-маркет» відомий чи не кожному громадянину. Це найбільша вітчизняна торговельна мережа, яка ...

Нерест 2018 та боротьба з водними браконьєрами. Все, що потрібно знати про «сезон тиші»
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Нерест 2018 та боротьба з водними браконьєрами. Все, що потрібно знати про «сезон тиші»

Вже понад тиждень в Україні діє нерестова заборона вилову риби, біоресурсів та раків. У цей період українці повинні не л...

Королі готівки
Наталя ДУЛЯБА
Королі готівки

1 квітня в Україні завершився термін подачі декларацій про доходи за 2017 рік до НАЗК. Львівський портал дослідив деклар...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...