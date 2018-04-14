Помер режисер фільму «Пролітаючи над гніздом зозулі» Мілош Форман

Помер лауреат премії «Оскар», чеський та американський режисер Мілош Форман. Про це повідомляє ВВС Україна.

“Він відійшов тихо, в оточенні сім’ї та друзів”, – повідомила його дружина Мартіна і додала, що 86-річний режисер помер після короткої хвороби.

Його найвідоміший фільм “Пролітаючи над гніздом зозулі” отримав всі п’ять головних нагород Американської кіноакадемії – за кращу картину, сценарій, режисерську роботу та гру двох акторів.

Цей фільм, який вважають шедевром американського кіно, зняли за однойменною книгою Кена Кізі. Після його успіху до Мілоша Формана прийшла світова слава.

Серед інших відомих картин режисера – “Амадей”, “Народ проти Ларрі Флінта” та “Вальмон”.

Мілош Форман поряд з Романом Полянським став одним із найуспішніших європейських іммігрантів у Голлівуді.