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Поліція розшукала підлітків, які втекли з психлікарні у Львові

Дарина Смеречанська

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На Львівщині розшукали підлітків, які втекли з львівської лікарні. Обох втікачів правоохоронці виявили в одному із сіл Жидачівського району. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

 

Так, у поліцію 3 квітня близько 22.30 надійшла інформація про те, що з однієї із міських лікарень зникли двоє неповнолітніх пацієнтів – 15-річний львів’янин та 16-річний учень школи-інтернату.

Інспектори ювенальної превенції Франківського відділу поліції спільно з працівниками карного розшуку області встановили місцезнаходження обох підлітків. Вони залишили медичний заклад і поїхали до свого приятеля в одне із сіл Жидачівського району, де їх і виявили правоохоронці.

Молодшого із втікачів повернуто прийомним батькам, старшого – поміщено у притулок для дітей Служби у справах дітей Львівської облдержадміністрації.

Як повідомляв Львівський портал раніше, поліція розшукує двох неповнолітніх, які втекли з психлікарні у Львові.

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