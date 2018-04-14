Нежитлові приміщення на Городоцькій продали за майже 900 тисяч

Нежитлові приміщення на вул. Городоцькій, 265 продали з аукціону за майже 879 тис. грн. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Мова йде про нежитлові приміщення першого поверху із загальною площею 25,9 кв м. У аукціоні змагалися четверо претендентів, і під час торгів ціну продажу вдалось збільшити майже вдвічі.Зокрема, ціна продажу зросла з 478 800 грн. до 878 800 грн. Тобто вартість одного квадратного метра сягнула 33 930 грн.

«Це ще одне свідчення того, що продаж комунального майна способом аукціону забезпечує максимальну прозорість та відкритість процесу, має високу ефективність в забезпеченні найвищого зростання ціни продажу. З початку року від проведених аукціонів бюджет міста поповнився на 7 млн. 636 тис. грн. Кошти, отримані внаслідок сьогоднішнього аукціону, також будуть спрямовані в казну міста. Тому загалом місто отримає від продажу приміщень з аукціону 8 млн. 514 тис. 800 грн.», – зазначила Інна Свистун, начальник управління комунальної власності Львівської міської ради.