На Львівщині висадили найдовшу в Україні липову алею

Сьогодні, 14 квітня, в області встановили новий рекорд України, висадивши найдовшу липову алею. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Алею лип посадили біля дороги Р-15 Ковель-Володимир-Волинський-Червоноград-Жовква вздовж насаджень лісу Бутинського лісництва ДП «Жовківське лісове господарство» біля м. Великі Мости Сокальського району Львівської області.

«Ми прагнемо, що ті лісові площі, на яких були проведені рубки, заліснили. Окрім того, ми прагнемо створити лісозахисні смуги вздовж автомагістралей та залізничних колій, полів для того, щоб, у першу чергу, зменшити навантаження від викидів з рухомих джерел, зокрема автотранспорту, на навколишнє середовище», – зазначив директор департаменту екології та природних ресурсів Львівської ОДА Руслан Гречаник.

Протяжність новоствореної липової алеї становить 5 км 750 метрів.

«Рекорд України встановлено. Організатори декларували, що протяжність алеї становитиме 5 км 600 метрів, але перевершили заявлену відстань. Відтак, рекорд України, який зафіксували на Львівщині – 5 км 750 метрів. Зараз це найдовша липова алея в Україні. Унікальність цього рекорду полягає в тому, що усі ці дерева були посаджені прямо тут за декілька годин», – наголосив представник національного реєстру рекордів України у Західному регіоні Павло Горішевський.

Зазначимо, що для висадки найдовшої липової алеї в Україні знадобилось понад 1150 саджанців дерев.

«Ми хочемо продовжувати добру традицію, яка існує у нашого лісництва, і надалі продовжувати висаджувати дерева вздовж автомобільних трас, створюючи нові липові алеї. Ми не випадково вибрали саме липу, адже вона не лише красиве і медоносне дерево, але і росте понад 200 років. Ми хочемо, щоб люди, які проїжджатимуть біля цієї ділянки минувалися її красою та ароматом», – розповів директор державного підприємства «Жовківське лісове господарство» Степан Сохнацький.