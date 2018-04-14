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На Львівщині прикордонники впіймали нелегала з Гвінеї

Дарина Смеречанська

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У Львівській області громадянин Гвінеї намагався нелегально перетнути кордон і потрапити до країн ЄС. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі  ДПСУ.

 

Так, прикордонники відділу «Рава-Руська» Львівського загону в 200 метрах від кордону виявили  громадянина без будь-яких документів, який намагався незаконно потрапити до країн ЄС в обхід пункту пропуску.

Під час бесіди чоловік повідомив, що є громадянином Гвінеї. За цим фактом складено адміністративний протокол. Іноземця доставлено до прикордонного підрозділу.

Фото: ДПСУ

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