На Львівщині прикордонники впіймали нелегала з Гвінеї

У Львівській області громадянин Гвінеї намагався нелегально перетнути кордон і потрапити до країн ЄС. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДПСУ.

Так, прикордонники відділу «Рава-Руська» Львівського загону в 200 метрах від кордону виявили громадянина без будь-яких документів, який намагався незаконно потрапити до країн ЄС в обхід пункту пропуску.

Під час бесіди чоловік повідомив, що є громадянином Гвінеї. За цим фактом складено адміністративний протокол. Іноземця доставлено до прикордонного підрозділу.

Фото: ДПСУ