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На Княгині Ольги двоє дівчат та чоловік пограбували львів’янина

Дарина Смеречанська

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У Львові на вулиці Княгині Ольги двоє дівчат та чоловік побили та відібрали кошти у львів’янина. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

 

Так, близько 2 години ночі патрульні отримали повідомлення про грабіж на Княгині Ольги. Заявник повідомив, що троє осіб (дві дівчини і чоловік) побили його та відібрали гроші у сумі 3500 гривень.

Інспектори патрульної поліції прибули на місце події та разом з заявником почали обслідувати прилеглі вулиці. Невдовзі патрульні виявили трьох осіб, які підпадали під опис, а потерпілий підтвердив, що саме вони напали на нього. Їх зупинили та провели поверхневу перевірку. В сумках осіб виявили грошові кошти. На місце події викликали слідчо-оперативну групу Франківського відділу поліції.

Згодом, коли приїхали слідчі, заявник повідомив, що відмовляється від написання заяви.

 

 

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