Злодію, який намагався обікрасти кафе-бар, «світить» до шести років тюрми

Мешканцю Сокальщини, який намагався обікрасти магазин, загрожує до шести років позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

Подія трапилась цьогоріч у квітні. 36-річний чоловік проник у приміщення магазину-бару у с.Забужжя, звідки намагався викрасти алкогольні напої та матеріальні цінності. Проте, власник закладу викрив чоловіка «на гарячому» та повідомив про цей факт у поліцію.

Чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15(незакінчений замах на злочин), ч.3 ст.185 (крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище) КК України.

Червоноградський міський суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до шести років.