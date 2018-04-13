Завтра у Львівській опері виступить оперна діва Європи з українським корінням

Завтра, 14 квітня, у Львівському національному академічному театрі опери та балету імені Соломії Крушельницької відбудеться опера Джузеппе Верді «Трубадур», в якій партію головної героїні герцогині Леонори виконає лауреатка міжнародних конкурсів, оперна діва багатьох театрів світу, уродженка Закарпаття Георгіна фон Бенза. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі театру.

Диригуватиме оперою знаний маестро, володар мистецької премії уряду Австрії італієць Марко Де Просперіс.

«Трубадур» – одна з найяскравіших опер Верді, романтична драма, повна рокових таємниць та любовних пристрастей. За сюжетом, два брати, трубадур Манріко і Граф ді Луна, не замислюючись про свій рід, стають непримиримими супротивниками в боротьбі за владу і за любов герцогині Леонори. Одержимий ревністю і помстою, ді Луна вбиває свого брата, якого шукав все життя за заповітом покійного батька. Натхненний п’єсою іспанського драматурга А.Г. Гутьєрреса, Верді створив незвично яскраві музичні образи героїв. Це циганка Азучена – берегиня таємниці виникнення Манріко, яка вагається між материнською любов’ю та жагою помсти; підступний Граф ді Луна; благородний Манріко і його кохана Леонора. Їх доповнюють колоритні фігури циган, солдатів та приближені до графа, окреслені в чудових хорах.

Опера відбудеться у суботу, 14 квітня, о 18.00. Квитки можна придбати у касі театру або на офіційному сайті Львівської опери за посиланням.

Довідка

Георгіна фон Бенза – європейська оперна співачка, яка народилась в м. Берегово (Закарпаття), навчалась в Ужгородському державному музичному училищі та в Національній музичній академії України імені П.Чайковського (м.Київ). Далі – в Музичній академії ім.Ф.Ліста в Будапешті.

Вперше на великій сцені виступила в Мюнхені, тоді й була запрошена до Баварської опери. Стажувалася на майстер-класах в Габора Кареллі (Будапешт), Євгенія Нестеренка (Відень), Лучано Паваротті (Пезаро, Модена), Вільми Ліпп (Зальцбург) та ін. Багато своїх партій опрацювала під керівництвом Ренати Скотто та Лучано Паваротті.

Виступала в більшості країн Західної Європи, а також у Бразилії, Канаді, Японії, Китаї. Її улюблена партія – Аїда, яку з величезним успіхом запрезентувала на сцені Римської опери.

У репертуарі співачки більше двадцяти партій, які вона виконує мовами оригіналу: французькою, німецькою, італійською, угорською, англійською та російською мовами. З 1998 р. працює як вільний артист.

На виступ до України вперше приїхала в 2008 р. Тоді львів’яни почули її в «Аїді» Д. Верді, а в 2010 р. – в операх «Мадам Баттерфляй» і «Тоска» Д. Пуччіні.

Марко де Просперіс був диригентом оперного театру в м. Грац (Австрія), зосереджуючись на творчості улюблених італійських композиторів Д. Верді («Аїда», «Ріголетто», «Трубадур», «Травіата»), Д. Пуччіні («Тоска», «Мадам Баттерфляй»), Р. Леонкавалло («Паяци»), П. Масканьї («Сільська честь») та ін. Під його батутом виступали видатні співаки Рената Скотто, Пласідо Домінго, Лучано Паваротті, Франко Бонісольї.

Марко Де Просперіс розробляв міжнародні концертні програми і виступав із ними, диригуючи відомими оркестрами, серед яких симфонічні оркестри Праги, Мюнхену, Братислави, Саарбрюкена, Кордови, Севільї, Будапешту та інших міст Західної Європи, а також Китаю.

Володар мистецької премії уряду Австрії, Марко Де Просперіс активно гастролює як із концертами, так і диригуючи оперними спектаклями. У Львові виступає вперше.