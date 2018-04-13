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Завтра львів’ян запрошують взяти участь у висадці квітів на площі Митній

Юлія Шпак

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У суботу, 14 квітня, на площі Митній відбудеться висадка квітів. Усіх охочих запрошують долучитися до цього заходу. Про це повідомляє прес-служба ЛМР з посиланням на організаторів заходу.

 

«Подія для тих, хто скучив за весною, сонцем, садінням і копанням (цього останнього буде не так і багато, тож не лякайтеся!) Зустрічаємося у суботу, 14 квітня, на площі Митній у Львові. Погода обіцяє бути чудесною, гарний настрій брати зі собою! Має бути файний урбан-гарденінг! Ми запаслися трояндами і кущиками-кизильниками, також пишіть, хто що хотів би посадити», – зазначили організатори акції у Facebook.

Акція розпочнеться об 11:00. Її організаторами є урбаністи об’єднання Urbanideas, які долучились до розробки проекту реконструкції самої площі Митної.

Усіх, хто має бажання допомогти прикрасити місто, 14 квітня об 11:00 чекатимуть на площі Митній.

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