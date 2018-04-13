У Стрию на складі макулатури сталась потужна пожежа

Стрийські рятувальники ліквідували пожежу на складі макулатури. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.

Сьогодні, 13 квітня, о 12:40 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на складі макулатури в місті Стрий на вул. Сколівська,14. Будівля складу одноповерхова.

На момент прибуття рятувальників вогонь охопив практичну повністю складську будівлю. Складність гасіння полягала у високій температурі та швидкому розповсюдженні вогню картонною і паперовою продукцією.

Через сильне задимлення рятувальники ліквідовували займання в апаратах захисту органів дихання.

Пожежу локалізували о 13:19 та ліквідували о 15:21. Вогнем знищено дах на площі 1350 кв. м та 15 т вторсировини.

Причина виникнення займання наразі встановлюється. Внаслідок події ніхто не постраждав.