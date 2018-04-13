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У столичних магазинах поліетиленові пакети замінять на паперові?

Дарина Смеречанська

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У Київраді пропонуватимуть обмежити використання поліетиленових пакетів у магазинах. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Київської міської ради.

 

Так, на засіданні постійної комісії з питань екологічної політики депутати погодили проект рішення про використання поліетиленових пакетів в магазинах та точках продажу товарів.

Відповідно до проекту рішення, Київрада рекомендуватиме суб’єктам господарювання сфери торгівлі і послуг пропонувати покупцям альтернативу  одноразовим поліетиленовим пакетам. Це можуть бути біологічні полімерні чи паперові пакети, багаторазові торбини тощо.

Як зазначається у проекті рішення, у багатьох країнах прийняті або розробляються законодавчі акти, які прямо забороняють використання полімерів. Натомість споживачам пропонують паперові пакети, які повністю безпечні для людини. Так у Франції на законодавчому рівні вирішили повністю відмовитися від поліетилену. Магазинам дали тримісячну відстрочку, щоб вони встигли закупити паперові пакети і полотняні сумки.

“За офіційними даними, у масштабах ЄС щороку в сміттєвому відрі виявляються 8 млрд пакетів. В середньому громадянин ЄС використовує близько 200 поліетиленових пакетів в рік, як правило тільки один раз. Багато з цих пакетів пізніше виявляються в світовому океані з катастрофічними наслідками для морської фауни, оскільки поліетилен практично не розкладається і не перетравлюється. Крім того, вони збираються течіями в величезні “сміттєві плями” площею в кілька сотень тисяч квадратних кілометрів”, – зазначив автор відповідного проекту рішення Костянтин Яловий.

За його словами, нормативно-правові акти України не передбачають право органів місцевого самоврядування встановлювати заборону обігу товарів на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, а також визначати заходи відповідальності суб’єктів підприємництва за порушення таких приписів. Таким чином, питання заборони використання та продажу поліетиленових пакетів повинно насамперед вирішуватись централізовано на державному рівні, адже потребує змін у законодавчих актах України. Тому рішення Київради, якщо його підтримають депутати на пленарному засіданні носитиме рекомендаційний характер.

 

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