У Львові впіймали автомобільного крадія, який  вирішив «покататися» на чужому ВАЗі

Патрульні зловили молодика, який серед ночі поцупив автомобіль на вулиці Величковського. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львівщини.

Як інформують патрульні, відразу після опівночі власник автомобіля ВАЗ 2112 виглянув у вікно з власного помешкання на вулиці Величковського і не побачив свого транспортного засобу. 22-річний чоловік одразу вибіг на вулицю і за кілька будинків від нього помітив свій транспортний засіб. Підійшовши ближче, побачив, що в салоні сидить стороння особа.

Чоловік одразу викликав патрульних. Інспектори негайно прибули на місце події і затримали невідомого. Поруч з автомобілем лежав предмет, яким ймовірно згадана особа відкрила авто.

21-річний чоловік сказав, що гуляв і побачив автомобіль та вирішив у ньому проїхатися. Патрульні з’ясували, що затриманий неодноразово судимий за аналогічні злочини. Попередня кваліфікація події – заволодіння транспортним засобом. На місці працювали слідчі.