ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові впіймали автомобільного крадія, який  вирішив «покататися» на чужому ВАЗі

Дарина Смеречанська

|

Патрульні зловили молодика, який серед ночі поцупив автомобіль на вулиці Величковського. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львівщини.

 

Як інформують патрульні, відразу після опівночі власник автомобіля ВАЗ 2112 виглянув у вікно з власного помешкання на вулиці Величковського і не побачив свого транспортного засобу. 22-річний чоловік одразу вибіг на вулицю і за кілька будинків від нього помітив свій транспортний засіб. Підійшовши ближче, побачив, що в салоні сидить стороння особа.

Чоловік одразу викликав патрульних. Інспектори негайно прибули на місце події і затримали невідомого. Поруч з автомобілем лежав предмет, яким ймовірно згадана особа відкрила авто.

21-річний чоловік сказав, що гуляв і побачив автомобіль та вирішив у ньому проїхатися. Патрульні з’ясували, що затриманий неодноразово судимий за аналогічні злочини. Попередня кваліфікація події – заволодіння транспортним засобом. На місці працювали слідчі.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Злочин чи підстава. Як на керівника «Супутника» повісили клеймо хабарника
Соломія ГОЛОВІНА
Злочин чи підстава. Як на керівника «Супутника» повісили клеймо хабарника

Напередодні Великодніх свят громадськість Львова зворохобило звинувачення керівника мистецько-культурного центру «Супутн...

Співвласники «АТБ»: «Ми наповнюємо бюджет країни, з якого потім виплачують пенсії та зарплати»
Петро АДАМЕНКО
Співвласники «АТБ»: «Ми наповнюємо бюджет країни, з якого потім виплачують пенсії та зарплати»

Сьогодні в нашій країні «АТБ-маркет» відомий чи не кожному громадянину. Це найбільша вітчизняна торговельна мережа, яка ...

Нерест 2018 та боротьба з водними браконьєрами. Все, що потрібно знати про «сезон тиші»
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Нерест 2018 та боротьба з водними браконьєрами. Все, що потрібно знати про «сезон тиші»

Вже понад тиждень в Україні діє нерестова заборона вилову риби, біоресурсів та раків. У цей період українці повинні не л...

Королі готівки
Наталя ДУЛЯБА
Королі готівки

1 квітня в Україні завершився термін подачі декларацій про доходи за 2017 рік до НАЗК. Львівський портал дослідив деклар...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...