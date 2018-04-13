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У Львові відбудеться міжнародний турнір з вільної боротьби пам’яті Ігоря Первачука

Дарина Смеречанська

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У Львові 14 квітня стартує шостий міжнародний турнір з вільної боротьби пам’яті майстра спорту міжнародного класу, чемпіона Світу і Європи серед юніорів та володаря Кубку Світу Ігоря Первачука. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

 

Змагання розпочнуться о 10.00 у легкоатлетичному манежі «Велотрек СКА» (вул. Клепарівська, 39 а). У них візьмуть участь молодші юнаки 2003-2005 років народження з різних областей України, а також учасники з Угорщини, Італії та Білорусі.

«Метою проведення даного турніру є популяризація спорту та здорового способу життя, розвиток вільної боротьби, здобуття молодими спортсменами змагального досвіду, а також вшанування пам’яті видатного львівського борця Ігоря Первачука», – зазначив організатор змагань, віце-президент Львівської обласної асоціації спортивної боротьби України Віктор Первачук.

 

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