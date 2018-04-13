У Дубаї презентували інвестиційний потенціал Львівщини

Начальник управління інвестиційної політики Львівської ОДА Роман Матис презентував можливості Львівщини у розвитку бізнесу на одному з найбільших світових інвестиційних майданчиків в Дубаї – Annual Investment Meeting 2018. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Традиційно цей захід відбувається під патронатом Його Високості Шейха Мохамеда Бін Рашида Аль Мактума Віце-президента ОАЕ, Прем’єр-міністра та Еміра Дубаю і збирає майже 20 000 бізнесменів з усього світу, з якими діляться інформацією понад 1 000 експертів спікерів, що представляють більш ніж 140 країн світу.

Можливості ведення бізнесу в регіоні, перспективні напрямки розвитку, інфраструктура, податкові преференції, індустріальні парки тощо – ті теми, які вдалося обговорити з бізнесменами з різних куточків світу.

«Найбільший інтерес у виробників природньо викликали ключові елементи стратегії «Львівщина – фабрика Європи», що в принципі й не дивно, адже головне завдання бізнесу – отримання прибутку і виробники завжди шукатимуть доступні локації близькі ринків збуту. Орім того, Україна і Львівщина зокрема цікавить і компанії, які працюють на азійські ринки, в силу того, що для виробництва продукції багато сировини чи елементів сьогодні їм доводиться імпортувати, тоді як в Україні сировинний потенціал величезний для розміщення виробництва саме тут, адже єдиним логістичним питанням тоді залишиться доставка готової продукції до споживача», – зазначив Роман Матис.