Садовий звинувачує Писарчука у самовільному захопленні землі?

Сьогодні, 13 квітня, міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що на комунальній землі в районі вулиці Ряшівської виявлено незаконні будівельні роботи. Про це мер розповів під час засідання виконавчого комітету Львівської міської ради, передає кореспондент Львівського порталу.

Як під час обговорення доповіла директорка департаменту економічного розвитку Львівської міськради Ірина Кулинич, незаконні будівельні роботи виявили випадково вчора, 12 квітня.

«Це є земельна ділянка, яка виділена комунальному підприємству «Агенція ресурсів Львівської міської ради». Ми вчора здійснили туди простий робочий виїзд і побачили, що ділянка частково є огороджена приватною структурою, є воєнізований охоронець, виритий котлован вже забетонований, стоїть надзвичайно багато техніки. Мабуть, машин із 15. Є велика конструкція під будівництво якогось, мабуть, ангару. Все це з одного боку обгороджено парканом, є стоянка під автомобілі, встановлено багато опор, які вже є з підключенням електроенергії. По периметру є сторожові собаки, тобто повністю захоплена територія, яка належить місту», – розповіла Ірина Кулинич.

У свою чергу Андрій Садовий згадав про Петра Писарчука – колишнього члена Партії регіонів та власника ринку «Південний». Відтак зі слів мера можна зробити висновок, що до захоплення земельної ділянки у районі вул. Ряшівської причетний саме Писарчук.

«Мені шкода, що людина, яка захопила багато території, не понесла покарання. Ви знаєте, ринок «Південний» збудований на території, яка вкрадена у міста Львова, жодних рішень щодо введення цього комплексу в експлуатація громада міста не приймала. Також надзвичайні служби свого часу не проводили робіт з точки зору безпеки того об’єкту для відвідувачів. На превеликий жаль, всі звернення громади міста Львова в правоохоронні органи залишились без відповіді. Чомусь були незрозумілі рішення судів.

Це – свавілля. Бо людина, яка колись створювала партію регіонів, керувала нею, напевне, вже забула, що… Я думав, він схаменувся (Петро Писарчук, – ред.) Виявляється, що ні. Гектарами красти землю, і що найстрашніше – не бути покараним по сьогодні. Треба стати на захист майна громади міста Львова. Ніхто не має права красти землю», – зазначив Андрій Садовий.

Щодо самовільного захоплення земельної ділянки та незаконних будівельних робіт на ній Львівська міськрада звертатиметься у прокуратуру, Нацполіцію та патрульну поліцію. Також сьогодні представники мерії матимуть повторний виїзд на цей об’єкт.