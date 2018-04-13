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Наприкінці квітня у Львові відкриють Urban-бібліотеку

Юлія Шпак

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Наприкінці квітня відкриється після ремонту Urban-бібліотека, що на вул. Устияновича, 4. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

«На 2018 рік ми маємо дуже амбітні плани в перспективі розвитку бібліотек та їх трансформації в мультифункціональні середовища. Наприкінці квітня відкриється після ремонту Urban-бібліотека, що на вул. Устияновича, 4, яка продовжить свою діяльність в сфері проблематики архітектурного проектування міст, соціального життя міст, вибудови зв’язків у місті, життя людини в місті. На ремонт і на облаштування з міського бюджету міста було виділено 1270400 грн. Одразу анонсуємо, що на відкритті буде дуже цікаво», – зазначили в управління культури Львівської міської ради.

В активній фазі ремонтних робіт перебуває інклюзивна бібліотека для людей з вадами зору – Сенсотека, розташована в Стрийському парку (вул. У. Самчука, 22). Завдання Сенсотеки – забезпечити людей з інвалідністю доступним простором для їхнього навчання, відпочинку та налагодження соціальних взаємовідносин. Простір бібліотеки буде реорганізовано згідно з правилами універсального дизайну, відповідно до потреб людей з порушенням зору та опорно-рухового апарату.

«Також цього року ми працюємо над великими комплексними проектами Централізованої бібліотечної системи для дорослих: «Іннотека» (вул. Городоцька, 285), «Мейкерспейс» (пр. Червоної Калини, 81), бібліотеки на вул. Стрийській, 79, на вул. Старознесенській, 56, на вул. Миколайчука, 1. Кожна бібліотека отримує нову концепцію і буде культурним осередком свого району», – додали в управлінні культури ЛМР.

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