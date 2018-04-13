На Яворівщині загорівся торф

У Яворівському районі рятувальники ліквідовують горіння торфу. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС України у Львівській області.

12 квітня о 09:33 до “Служби порятунку 101” надійшло повідомлення про те, що в селі Бердихів Яворівського району зафіксованно горіння торфу на відкритій території площею 500 кв.м.

На місце події були направлені пожежно-рятувальні підрозділи для ліквідації горіння. Вогнеборцями вдалось локалізувати горіння тофовища о 18.05 та повністю ліквідувати о 19:36.

Причина виникнення пожежі встановлюється. Внаслідок події ніхто не постраждав.