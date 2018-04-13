Минулої доби у зоні АТО загинув один український захисник

Вчора, російська збройна агресія забрала життя ще одного захисника України. Внаслідок ворожих обстрілів загинув один наш військовослужбовець, 1986 р.н. Ще один військовослужбовець отримав поранення. Його доставлено до військового мобільного госпіталя. Стан здоров’я – важкий. Наразі нашому захиснику надається кваліфікована медична допомога. Про це Львівському порталу повідомили у інформаційно-аналітичному центрі національної безпеки України.

Луганський напрямок

Зафіксовано 12 прицільних обстрілів в бік наших військових.

З опівночі до обіду на цьому напрямку нашої оборони спостерігалося відносне затишшя. Проте, близько 14:00 російські окупанти порушили режим тиші, випустивши 5 мін з міномету калібру 120 мм по оборонцях Троїцького. Так, з обіду до опівночі під ворожі обстріли з мінометів калібрів 82 мм неодноразово потрапляли захисники Кримського та Троїцького. Обстріли наших опорних пунктів із зенітної установки ЗУ-23-2 та озброєння БМП фіксувалися знову ж таки поблизу Троїцького та в районі Луганського.

Гранатомети різних типів, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю противник застосовував в бік оборонців н.п. Новозванівка, Світлодарськ, Артемове, двічі – в районі Зайцевого.

Донецький напрямок

Зафіксовано 54 ворожих обстріли, з яких 52 визначені як прицільні.

Ворог застосував міномети калібру 120 мм по наших оборонцях Пісків та Водяного, міномети калібру 82 мм – знову по захисниках Водяного, Талаківки та п’ять разів по оборонцях шахти Бутівка.

Зенітні установки ЗУ-23-2 та озброєння БМП противник застосовував поблизу шахти Бутівка, Опитного, Водяного й Талаківки. Окрім цього, в районі вказаних опорних пунктів, а також поблизу Павлополя, Мар’їнки, Авдіївки, Лебединського, Кам’янки, Широкиного, Гнутового та Красногорівки ворог неодноразово провокував наших захисників з гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. В районі Авдіївки, Павлополя та Пісків зафіксовано ведення вогню ворожими снайперами.