Мешканців Львівщини запрошують взяти участь у конкурсі на премію Бандери

На Львівщині триває збір матеріалів для участі в конкурсі на відзначення Обласною премією імені Героя України Степана Бандери. Подати їх можна до 31 серпня 2018 року. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської облради.

Премією обласної ради відзначають громадських і політичних діячів, державницькі і громадські інституції, науковців за вагомий внесок у розбудову національної української держави, доленосні громадсько-політичні рішення та науково-теоретичні напрацювання у царині державотворення.

Здобувача премії (особу чи інституцію) висувають громадські, політичні та наукові інституції з обов’язковими рекомендаціями щонайменше трьох громадських, політичних і наукових авторитетних діячів.

Додамо, що присудження премії передбачається в трьох номінаціях, а саме: громадська, політична та науково-навчальна національна державотворча діяльність.

Грошова винагорода лауреата становить 20 000 грн.

Із Положенням про Обласну премію імені Героя України Степана Бандери можна ознайомитися – тут.

Як відомо, Львівська обласна рада заснувала Обласну премію імені Героя України Степана Бандери у 2012 році.