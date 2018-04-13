Львів’ян закликають не катати своїх дітей на машинках, які «окупували» площу біля Оперного театру

Рішенням виконавчого комітету Львівської міської ради заборонено будь-які атракціони у центральній частині міста, зокрема, на проспекті Свободи на площі перед Оперним театром. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Як зазначає мерія, ЛКП «Муніципальна варта» вилучила машинки у власника, однак суд зобов’язав ЛКП повернути їх підприємцю. Як зазначив в.о.директора «Адміністрація міського голови» Євген Бойко, управління безпеки міста та юридичний департамент напрацьовуватимуть механізм, аби вирішити цю ситуацію, оскільки площа перед Оперним театром знову переповнена електромашинками.

«Будь-які атракціони на проспекті Свободи заборонені. Всупереч рішенню виконавчого комітету, підприємець недобросовісно протягом довгого часу використовує ділянку перед Оперним театром для заробітку коштів. ЛКП «Муніципальна варта» вже безліч разів вилучало машинки, одна було зроблено підприємцем так, що всі зусилля міської ради були проігноровані, тому підприємець далі продовжував свою діяльність. Станом на сьогодні управління безпеки міста та юридичний департамент напрацьовуватимуть механізм, аби вирішити цю ситуацію. Є дуже багато скарг львів’ян на ці машинки, оскільки вони створюють дискомфорт мешканцям, які використовують цю площу для інших форм відпочинку», – зазначив в.о.директора департаменту «Адміністрація міського голови» Євген Бойко.

Нагадаємо, виконавчий комітет Львівської міської ради ще 30 вересня 2016 року прийняв рішення про заборону та демонтаж атракціонів, які знаходяться у центральній частині Львова у зоні ЮНЕСКО. Зокрема, рішення стосується і електроавтомобілів, які підприємець здає в оренду на проспекті Свободи, 41. Такий вид розваг є небезпечним для здоров’я мешканців і гостей міста, адже було багато випадків, коли дитина на машинці збивала перехожих з ніг (були випадки травмування, госпіталізації).

Власне, вчора Львівський портал повідомляв, що суд у Львові зобов’язав «муніципалів» повернути машинки, вилучені на площі перед Оперним театром.