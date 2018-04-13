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До Академії сухопутних військ приїхали американці, щоб поділились досвідом

Олена Карп'юк

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Протягом тижня на базі Національної академії сухопутних військ та Українського католицького університету проходив міжнародний семінар із питань стратегічних комунікацій. У ньому взяли участь понад три десятки військовослужбовців Збройних Сил України та представники Національної гвардії США штату Каліфорнія. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Національної академії сухопутних військ.

 

«Головною метою семінару було обговорення актуальних питань стратегічних комунікацій та зв’язків із громадськістю у Збройних Силах України, а також обмін досвідом з цієї проблематики», – йдеться у повідомленні.

Під час семінару учасники розглянули положення та принципи зв’язків з громадськістю в Україні, актуальні аспекти протистояння ворожій пропаганді, досвід організації зв’язків з громадськістю в ході операцій на Балканах, Іраку, Афганістані, Сирії тощо.

Наприкінці заходу начальник видового військового вишу генерал-лейтенант Павло Ткачук подякував американським партнерам та колегам за активну участь, цікаві презентації та безцінний досвід.

«Вірю, наша співпраця триватиме й надалі, а її результати будуть втілені в життя вже у найближчій перспективі, в ім’я миру та безпеки в усьому світі», – підкреслив генерал-лейтенант Павло Ткачук.

Захід організували Відділ координації стратегічних комунікацій та моніторингу МО України й Управління зв’язків з громадськістю ЗС України за сприяння помічника начальника Генерального штабу ЗС України зі стратегічних комунікацій підполковника Андрія Диди.

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