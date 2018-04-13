Академія сухопутних військ перемогла у футзальному турнірі

Команда Національної академії сухопутних військ з футзалу стала переможцем в авторитетному спортивному кубку силовиків Львівщини. По це Львівському порталу повідомили у прес-службі НАСВ.

У четвер, 12 квітня, завершився другий футзальний Кубок Героїв АТО, який проводився у палаці спорту «Галичина». Після групового етапу змагань, більшість команд, що претендували на переможні трофеї, відсіялись. Так, у вирішальному двобої зійшлись представники Військової служби правопорядку Західного регіону та Національної академії сухопутних військ.

Сам фінальний двобій видався насиченим. Не зважаючи на втому та важку боротьбу, військовослужбовці Академії гідно вибороли перемогу у турнірі з розгромним рахунком 6:0.