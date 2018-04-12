Відомий європейський віолончеліст дасть безкоштовний майстер-клас у Львові

У Львівському органному залі 21 квітня відбудеться перший в Україні концерт лауреата шістнадцятьох конкурсів, прихильника альтернативного руху у класичній музиці, віолончеліста Джейкоба Шоу. У переддень концерту музикант дасть також безкоштовний майстер-клас для професійних віолончелістів та слухачів. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Джейкоб Шоу представить витончений класичний репертуар. Звучатимуть твори композиторів різних епох і країн: Сен-Санса, Баха, Форе, Поппера і Чайковського.

«Коли ми із Джейкобом узгоджували програму концерту, зійшлись на тому, що це має бути цікава популярна музика, хотілось цієї весни виконати щось яскраве із фольковим відтінком. Адже Джейкоб дуже любить запальні ритми і обов’язково це щось пов’язане із народною автентикою. Шоу є дуже харизматичною особистістю. Думаю, що як соліст він буде запалювати весь колектив і це важлива риса. Адже за цих обставин оркестр грає зовсім по-іншому, музиканти із Ukrainian Festival Orchestra завжди тонко реагують на соліста», – зазначив заступник директора Львівського органного залу Тарас Демко.

Джейкоб Шоу у свою чергу багато очікує від цього концерту:

«Це буде перший мій візит до України. Втім я вже знаю багатьох українців, але ще не мав змоги побачити їхню Батьківщину. Я вельми полюбляю їжу і напої, тому вже перебуваю у передчутті моменту, коли зможу пізнати нову культуру та вивчити місто».

Організатори концерту обіцяють, що музика, яка лунатиме, буде зрозумілою для людей різного віку і різного досвіду присутності на концертах. Джейкоб Шоу також активно займається кулінарією і у Копенгагені створює барвисті кулінарно-музичні перфоманси. Тож атмосфера на концерті буде схожою на авторську віртуозну кухню. Де яскравими кулінарними фарбами будуть музичні акценти.

У переддень концерту, 20 квітня, Львівський органний зал запрошує музичних гурманів на безкоштовний і особливий своїми родзинками майстер-клас від Джейкоба Шоу. Він розрахований на подвійну аудиторію. Музикант працюватиме, як із професійними віолончелістами, так із слухачами класичних концертів, які прагнуть розвинути свій смак у класиці і навчитися аналізувати музику під новим кутом.

Фото: Indiana University of Pennsylvania