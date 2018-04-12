Українець переміг на Міжнародній олімпіаді з екології у Кенії

Українська команда виборола 2 медалі – золоту та срібну – на Міжнародній олімпіаді з екології, яка проходила 4-11 квітня 2018 року в Кенії. Про це йдеться на сайті Міносвіти, передає Львівський портал.

Загалом на конкурсі було представлено понад 220 учнівських робіт з різних країн світу.

Команду України представляв Валентин Фречка, учень 11-го класу Сокирницької загальноосвітньої школи Закарпаття, та В’ячеслав Анцибор, учень 11-го класу Політехнічного ліцею НТУ “КПІ” з Києва.

Валентин Фречка здобув «золото», презентувавши проект «Технологія виготовлення eco friendly паперу з опалого листя». У ньому хлопець пояснює, як можна робити папір з листя різних видів дерев.

«Широке застосування проекту допоможе покращити целюлозно-паперову промисловість, а також дасть можливість утилізувати опале листя з найменшою шкодою для навколишнього середовища. Використовувати такий папір можна для еко-пакетів або для друку на принтері», – розповів Валентин Фречка.

Вячеслав Анцибор виборов срібну медаль за проект «Використання альтернативного джерела живлення та нової системи його охолодження для напівпричепів-рефрижераторів».