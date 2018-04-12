У понеділок в Гарнізонному храмі розпочнеться наступний етап реставрації фресок

У понеділок, 16 квітня 2018 року, розпочинається наступний етап реставрація фресок роботи Франциска Екштайна (1739-1740 рр.) у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Як повідомив настоятель храму о. Степан Сус, роботи триватимуть до 2022 року.

«З понеділка, 16 квітня 2018 року, розпочинаємо наступний, історичний момент у житті Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла – реставрація фресок роботи Франциска Екштайна (1739-1740 рр.). Роботи триватимуть до 2022 року в два етапи: 2 роки на технічну консервацію та 2 роки на естетичну реставрацію. Їх виконуватимуть українські та польські реставратори під керівництвом професора Павела Болінського», – повідомив о. Степан Сус.

За його словами, головними спонсорами реставрації фресок є громада Гарнізонного храму, поодинокі жертводавці та Міністерство культури та національної спадщини республіки Польща.

Як повідомили в управлінні охорони історичного середовища ЛМР, у 2016 році з міського бюджету Львова було виділено 1 млн. 549 тис грн. на проведення робіт з реставрації даху над бічною навою та бічним фасадом храму св. ап. Петра і Павла. Роботи виконані ПП «Оберіг груп». У 2017 році роботи продовжилися і були завершені. Також у 2017 році на ремонтно-реставраційні роботи храму св.ап. Петра і Павла було виділено 1 млн. 348 тис. грн.

Цього року за кошти міського бюджету Львова, в розмірі 840 тис. грн, буде виготовлено проектно-кошторисну документацію для реставраційно-ремонтних робіт 6 сакральних споруд Львова. З них 340 тис. передбачено на ПКД ремонту фасадів храму св. Петра і Павла.

«Минулого року тривали і були завершені роботи з реставрації фасаду південного. Натомість головний фасад має багато кам’яних елементів, які, перед реставрацією, потрібно ретельно дослідити», – повідомили в управлінні охорони історичного середовища ЛМР.

Нагадаємо, раніше Львівський портал повідомляв, що у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла розпочався другий етап реставрації старовинних фресок.

Довідка

Перший камінь для будівництва Гарнізонного храму св. ап. Петра і Павла був закладений 31 липня 1610. Будівництво тривало 30 років. У свій час храм мав найвищу вежу в місті. Тепер ця вежа нижча, бо з міркувань безпеки була трохи розібрана. Стінопис храму з 18 ст. Його зробили батько і син Екштейни. Це єдиний стінопис у місті Львові цих митців. Вони працювали в основному в Словаччині. До Львова їх спеціально запросили єзуїти для розпису храму.