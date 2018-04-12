У Львові візьмуться за заклади так званих спортивних лотерей

На майбутній сесії міської ради розглянуть звернення щодо закладів грального бізнесу та крадіжок в об’єктах гуманітарного профілю. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

За даними відомства, на засіданні сесії Львівської міської ради 19 квітня пропонують розглянути звернення щодо роботи закладів грального бізнесу. Такі плани були озвучені сьогодні на колегії міської ради Львова.

«У нас проблема – масово грабують об’єкти гуманітарного профілю, щотижня у школах відбуваються крадіжки. Це все потім залишається у гральному салоні. Тому є пропозиція напрацювати звернення, щоб була реакція щодо роботи грального бізнесу та лотерей, бо сьогодні працює більше 120 таких закладів», – сказав депутат міської ради Андрій Шевців.

Зокрема, найближчої сесії депутати ЛМР мають проголосувати за звернення до Президента, Прем’єр-міністра, що в Україні складається критична ситуація з відкриттям гральних закладів, де часто діти витрачають кошти, які отримати невідомим шляхом.