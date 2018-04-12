ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові відбудеться масштабна конференція, присвячена технологіям Google

Омелян Шевчук

|

Cтартував новий сезон GDG DevFest Ukraine – найбільшої у Центральній та Східній Європі конференції, спрямованої на вивчення технологій Google. Цьогоріч вона відбуватиметься у Львові впродовж 12-13 жовтня та збере понад 1000 інженерів, менеджерів і підприємців, аби обговорити останні новини зі світу Android, Web і Cloud. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

 

На учасників очікують 2 дні зустрічей із новими людьми, 42 сесії обміну досвідом та 6 воркшопів практичних знань. Відбудеться захід у «Планеті Кіно».

«Ми створюємо цю конференцію для таких людей, як ми самі – із величезним бажанням навчатися, готових до випробувань, спілкування та нового досвіду», – розповідають організатори події.

Серед спікерів конференції – найкращі експерти з Google, Intel, Twitter, DeepMind, Twilio, Microsoft, Runtastic, Telerik та інших компаній, які дискутуватимуть на найгарячіші технічні теми. Організатори підготували 200 m2 експо-зони, що охоплюватиме AR, VR, Інтернет речей та демонстрації штучного інтелекту.

Отримати квиток можна на сайті конференції. Слідкуйте за оновленнями, підписавшись на DevFest розсилку. Детальніша інформація про захід – на сайті devfest.gdg.org.ua, у Facebook-групі чи в Twitter.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Злочин чи підстава. Як на керівника «Супутника» повісили клеймо хабарника
Соломія ГОЛОВІНА
Злочин чи підстава. Як на керівника «Супутника» повісили клеймо хабарника

Напередодні Великодніх свят громадськість Львова зворохобило звинувачення керівника мистецько-культурного центру «Супутн...

Співвласники «АТБ»: «Ми наповнюємо бюджет країни, з якого потім виплачують пенсії та зарплати»
Петро АДАМЕНКО
Співвласники «АТБ»: «Ми наповнюємо бюджет країни, з якого потім виплачують пенсії та зарплати»

Сьогодні в нашій країні «АТБ-маркет» відомий чи не кожному громадянину. Це найбільша вітчизняна торговельна мережа, яка ...

Нерест 2018 та боротьба з водними браконьєрами. Все, що потрібно знати про «сезон тиші»
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Нерест 2018 та боротьба з водними браконьєрами. Все, що потрібно знати про «сезон тиші»

Вже понад тиждень в Україні діє нерестова заборона вилову риби, біоресурсів та раків. У цей період українці повинні не л...

Королі готівки
Наталя ДУЛЯБА
Королі готівки

1 квітня в Україні завершився термін подачі декларацій про доходи за 2017 рік до НАЗК. Львівський портал дослідив деклар...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...