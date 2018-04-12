У Львові відбудеться масштабна конференція, присвячена технологіям Google

Cтартував новий сезон GDG DevFest Ukraine – найбільшої у Центральній та Східній Європі конференції, спрямованої на вивчення технологій Google. Цьогоріч вона відбуватиметься у Львові впродовж 12-13 жовтня та збере понад 1000 інженерів, менеджерів і підприємців, аби обговорити останні новини зі світу Android, Web і Cloud. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

На учасників очікують 2 дні зустрічей із новими людьми, 42 сесії обміну досвідом та 6 воркшопів практичних знань. Відбудеться захід у «Планеті Кіно».

«Ми створюємо цю конференцію для таких людей, як ми самі – із величезним бажанням навчатися, готових до випробувань, спілкування та нового досвіду», – розповідають організатори події.

Серед спікерів конференції – найкращі експерти з Google, Intel, Twitter, DeepMind, Twilio, Microsoft, Runtastic, Telerik та інших компаній, які дискутуватимуть на найгарячіші технічні теми. Організатори підготували 200 m2 експо-зони, що охоплюватиме AR, VR, Інтернет речей та демонстрації штучного інтелекту.

Отримати квиток можна на сайті конференції. Слідкуйте за оновленнями, підписавшись на DevFest розсилку. Детальніша інформація про захід – на сайті devfest.gdg.org.ua, у Facebook-групі чи в Twitter.