У Львові шукають волонтерів для проекту, присвяченому Міжнародному дню музеїв «Музеї в мережі: нові методи, нові відвідувачі», який відбудеться у Львові з 18 по 31 травня 2018 року. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Обов’язки волонтерів:

координація заходу в музеї під час проекту;

фотозйомка заходу;

наповнення Інтернет-сторінки, сторінки проекту в соціальних мережах.

Умови участі:

1.Заповненти аплікаційну форму можна тут до 10 травня 2018р.

Бажання працювати у дружній та професійній команді. Відповідальне ставлення до справи.

За додатковою інформацією звертайтесь до координатора волонтерів, Віри Яворської за тел: (098) 45 49 248

Довідка

З 18 травня разом з усім світом Львів відзначає Міжнародний день музеїв. Цього року Міжнародна рада музеїв (ІСОМ) запропонувала до відзначення Дня музеїв тему: «Музеї в мережі: нові методи, нові відвідувачі»//«Hyperconnected museums: New approaches, new publics».

Проект триватиме з 18 по 31 травня 2018р.

У програмі: спеціалізовані та інтерактивні заходи, презентації, лекції та ін.

Програма передбачена як для дітей, так і для дорослих. В рамках проекту пропонується вільний вхід в окремі музеї та безкоштовні заходи.

Для активних відвідувачів та учасників проекту передбачені подарунки.