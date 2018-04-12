У Львові шукають волонтерів для проекту, присвяченому Міжнародному дню музеїв «Музеї в мережі: нові методи, нові відвідувачі», який відбудеться у Львові з 18 по 31 травня 2018 року. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.
Обов’язки волонтерів:
- координація заходу в музеї під час проекту;
- фотозйомка заходу;
- наповнення Інтернет-сторінки, сторінки проекту в соціальних мережах.
Умови участі:
1.Заповненти аплікаційну форму можна тут до 10 травня 2018р.
- Бажання працювати у дружній та професійній команді.
- Відповідальне ставлення до справи.
За додатковою інформацією звертайтесь до координатора волонтерів, Віри Яворської за тел: (098) 45 49 248
Довідка
З 18 травня разом з усім світом Львів відзначає Міжнародний день музеїв. Цього року Міжнародна рада музеїв (ІСОМ) запропонувала до відзначення Дня музеїв тему: «Музеї в мережі: нові методи, нові відвідувачі»//«Hyperconnected museums: New approaches, new publics».
Проект триватиме з 18 по 31 травня 2018р.
У програмі: спеціалізовані та інтерактивні заходи, презентації, лекції та ін.
Програма передбачена як для дітей, так і для дорослих. В рамках проекту пропонується вільний вхід в окремі музеї та безкоштовні заходи.
Для активних відвідувачів та учасників проекту передбачені подарунки.
Юлія Шпак