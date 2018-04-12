У березні в трьох магазинах зафіксували продаж алкоголю у нічний час

У березні під час рейдів щодо дотримання вимог рішення виконавчого комітету Львівської міської ради «Про заборону роздрібної торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями було виявлено порушення у трьох магазинах, унаслідок чого було складено відповідні протоколи. Про це Львівському порталу повідомили у Галицькій районній адміністрації.

«Цього місяця ми зранку проводили рейди, оскільки заборона на продаж алкоголю діє до 10.00, однак ніяких порушень не виявили. Загалом, такі рейди у нас є регулярними, як тільки дільничі виділяють нам час, то ми йдемо з ними до підприємців з перевіркою.

Якщо виявлено якісь порушення, то продавець ніколи не хоче надавати інформацію про себе. Після такого ми звертаємось до керівництва магазину, яке вже нам каже дані про працівника. Опісля цього ми складаємо протокол на ім’я продавця.

У березні ми склали таких три протоколи на продавців, які порушили вимоги щодо продажу алкоголю у нічний час. Це стосується магазинів на вул. Театральній, 8; вул. Удатного, 15 (магазин «Продукти») та вул. Зернова, 2 (магазин «Алкомаркет «Напої світу»)», – зазначила начальник відділу соціально-економічного розвитку Галицької районної адміністрації Любов Пілюк.

Як відомо, у Львові заборонено продавати алкогольні та слабоалкогольні напої з 22.00 до 10.00 год.