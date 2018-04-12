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Оголошено конкурс на кращий проект пам’ятника героям ЗУНР та УГА

Омелян Шевчук

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До відзначення 100-річчя утворення Західноукраїнської Народної Республіки Львівська обласна державна адміністрація оголошує Всеукраїнський конкурс на кращий ескізний проект пам’ятника героям ЗУНР та УГА у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛОДА.

 

Подання заявки щодо участі у конкурсі та одержання конкурсної документації – з 16 квітня до 16 травня 2018 року.

До участі у конкурсі запрошуються фахівці та авторські колективи, які подали на конкурс проекти, що відповідають його умовам.

Конкурс проводиться в один тур.

Для встановлення пам’ятника пропонується ділянка на перетині вул. Листопадового Чину і вул. Огієнка. На цій ділянці необхідно запроектувати пам’ятник з урахуванням існуючої містобудівної ситуації з відповідним благоустроєм.

Результати конкурсу будуть опубліковані в ЗМІ.

Журі не розглядає проектні пропозиції:

– відправлені або підписані після закінчення встановленого терміну,

– анонімність яких була свідомо порушена,

– такі, що не відповідають вимогам програми та умовам конкурсу.

Реєстрація учасників конкурсу та видача конкурсної документації проводяться за адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 14, департамент з питань культури, національностей та релігій облдержадміністрації, тел.: 261-26-48, 261-25-93.

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