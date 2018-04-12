Найкритичніша ситуація із захворюванням на ВІЛ/СНІД на Львівщині у Червонограді

У I кварталі 2018 року у Львівській області зареєстровано 110 осіб з уперше в житті встановленим діагнозом ВІЛ-інфекції проти 128 випадків за аналогічний період 2017 року. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Департаменту охорони здоров’я ЛОДА.

За даними «Львівського обласного центру громадського здоров’я» темп приросту захворюваності на СНІД на знизився на -4,6%.

Також варто відмітити, що епідемія ВІЛ-інфекції/СНІДу поширена у області нерівномірно. Зокрема зафіксовано значне перевищення середнього показника захворюваності (142,9 на 100 тис. населення) в 5 містах області: Червонограді (441,3); Бориславі 351,9); Львові (218,4); Дрогобичі (183,2) та Стрию (189,5).

Продовжує зростати питома вага статевого шляху передачі – з 65,5% серед дорослих в I кварталі 2017 року до 74,5% в першому кварталі 2018 р.

Натомість штучний (парентеральний, при вживанні ін’єкційних наркотиків) шлях передачі зменшується і склав 25,5% серед дорослих в I кварталі 2018 р. Проте, слід зазначити, що ВІЛ-інфекція продовжує поширюватися серед людей, які вживають ін’єкційні наркотики.

Показник охоплення медичним наглядом ВІЛ-позитивних осіб у закладах охорони здоров’я області є значно вищим, ніж середньоукраїнський показник і складає 85,9%.

Найбільш поширеним СНІД-індикаторним захворюванням у Львівській області, як і раніше, залишається туберкульоз.

Станом на 1 квітня 2018 року на обліку у ЗОЗ області перебувало 263 дитини, які народжені від ВІЛ-позитивних матерів, з них у 64 діагноз ВІЛ-інфекції підтверджений, в тому числі у 18 дітей стадія СНІДу; ще у 199 дітей діагноз знаходиться у стадії підтвердження; знято з обліку у зв’язку з відсутністю ВІЛ-інфекції 22 дитини.

Епідситуація вимагає 100% охоплення високоактивною антиретровірусною терапією.